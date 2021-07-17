Büyükşen cinayeti çözüldü: Yanlış eve girip öldürmüşler

Konya
'da 3 yıl önce esrarengiz şekilde öldürülen Metin Büyükşen
(55) ve eşi Nejla Büyükşen
(54) cinayeti aydınlandı. Olayı azmettirdiği iddia edilen 1'i kadın 2 şüpeli adliyeye sevk edildi. Tetikçilerin ise yanlış eve girmesi sonucu Büyükşen çiftini öldürdükleri ileri sürüldü. Karatay
ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen'in 3 Eylül 2018'de kar maskeli kişi ya da kişilerce evlerinde vurularak öldürülmesiyle ilgili 25 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 1'i kadın 2 kişinin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Cinayeti azmettirdiği öğrenilen şüphelilerden Esra T. ve Abdullah B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Esra T.'ye jandarma yeleği giydirildi. Abdullah B.'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adalet er yada geç yerini bulacak" dedi. Şüphelilerin azmettirdiği katil ya da katillein, yanlış eve girdikleri bu nedenle hiç tanımadıkları Büyükşen çiftini öldürdükleri ileri sürüldü. Büyükşen çiftinin oğlu Osman ise adliyeye geldi. Bitkin gözüken Osman Büyükşen, 'Benimle paylaşılan bir şey olmadı. İnşallah çözülmüştür. Umarım ailemden biri çıkmaz" dedi.