Camiler ortak paydamızdır

AK Parti Devrek İlçe Başkanı Av. Murat Durdubaş ve MHP Devrek İlçe Başkanı Erol Kaptan, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un alkol alırken söylediği "Çok şanslısınız. MHP'li, AKP'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" sözlerine karşılık yaptıkları açıklamada, tepki gösterdiler.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un söylediği sözler başka bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

"ALAYCI TAVRINI ESEFLE KINIYORUZ"

AK Parti Devrek İlçe Başkanı Av. Murat Durdubaş, MHP Devrek İlçe Başkanı Erol Kaptan ve partililer Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un sözlerine karşılık yaptıkları ortak açıklamada, "CHP Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un CHP'li meclis üyeleriyle çilingir sofrasından milletimizin kutsal mabedleri camiler yönelik alaycı tavrını esefle kınıyoruz" dediler.

"MİLLETİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Ortak açıklamayı AK Parti Devrek İlçe Başkanı Av. Murat Durdubaş yaparken şunları söyledi: "Bulunduğu ortamda gençlere yönelik "Çok şanslısınız, şimdi MHP'li ya da Ak Parti'li belediye başkanı olsaydı hepiniz camide olurdunuz" şeklindeki sözlerindeki ironik alaycı tutum milletimizi derinden yaralamıştır. Kendisini esefle kınıyor milletimizden özür dilemeye davet ediyorum.

"SAMİMİ OLMADIĞINA MİLLETİMİZ ŞAHİT OLMUŞTUR"

Camiiler ortak paydamızdır. Çetin Bozkurt'un eğlence sofralarında milletin kutsalı camilerimiz için küçümseyici ve alaycı tavırlar içindeki hezayanları manidardır. Seçim öncesi camilerde verdiği pozlarının hiçte samimi olmadığına milletimiz şahit olmuştur.

Çetin Bozkurt'un ve CHP'nin görevi gençleri camilerden uzak tutmak mıdır. Camiler hepimizin ortak kutsalıdır. Milletimiz top yekün hiç bir siyasi mülahaza gözetmeksizin camilerdeki yerini almaktadır. Çetin Bozkurt'un seçimi Ak Parti'nin ya da MHP'nin kazanması durumunda gençlerin içki masalarında değil de camide olacağını ima ederken kullandığı alaycı üslup başkanın düşünce dünyasını ele vermiştir.

Milletimizin topyekün Müslüman olduğu şu cennet vatanda, inancımızın gereği namazı politik bir malzeme konusu yapmak inancımıza yapılacak en büyük kötülüktür. Bu vesileyle Müslüman Türk milletini sevgi ve saygıyla selamlıyoruz"