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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:32 Son Güncelleme: 17.7.2021 12:34

Canlarını son anda kurtardılar! O anlar kamerada

AA
Canlarını son anda kurtardılar! O anlar kamerada

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyü Tatlısu mevkisinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyü Tatlısu mevkisinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rize'de 4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından Güneysu ilçesinde evlerinin bir kısmı zarar gören Karali ailesinin, son anda kurtulmaları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yağışın ardından Gülizar ve Metin Karali çiftinin tedirgin şekilde evlerini boşalttıkları sırada, heyelan ve selin geliş anı görülüyor. Bu sırada, heyelan ve selin geldiğini fark eden evin çevresindeki diğer vatandaşların kaçarak kurtulması da görüntülerde yer alıyor.

SON DAKİKA: Rize'deki sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Evi parçalayarak sürükledi vatandaşlar böyle kaçtı...

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Canlarını son anda kurtardılar! O anlar kamerada
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