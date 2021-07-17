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Giriş Tarihi: 18.7.2021 01:34 Son Güncelleme: 18.7.2021 01:38

Çocuk kavgası kanlı bitti

İBRAHİM GÜNEŞ
Çocuk kavgası kanlı bitti

Kilis’te çocukların kavgasına akşam büyükler de karışınca silahlar konuştu. İki aile arasındaki kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürüldü.

Kilis'te 4 çocuğun aralarında yaşanan kavgaya büyükler müdahale edince kan aktı. Bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü kavga sonrasında polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kilis'in Vaiz Mahallesi İpşir Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Karabalık ve Bağlayıcı ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasının ardından Suzan Bağlayıcı adlı kadın mahallede berberlik yapan Ali Osman Karabalık'ın işyerine giderek tartıştı. Akşam vakti işten dönerken eşini komşusuyla kavga ederken bulan Yahya Bağlayıcı ise evden getirdiği pompalı tüfekle berbere ateş açtı. Başından vurulan Ali Osman Karabalık ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısını gözaltına alan polis olayların büyümesini önlemek için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Çocuk kavgası kanlı bitti
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