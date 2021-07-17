Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocukların kediye işkencesi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:56 Son Güncelleme: 17.7.2021 16:21

Çocukların kediye işkencesi kan dondurdu!

ABBAS ÇAKAR
Çocukların kediye işkencesi kan dondurdu!

Kocaeli Gebze İlçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bir evin çatısında kayda alınan ve 2 çocuğun bir kediyi çatıdan aşağı atması, sonrasında bir başka kediyi ise boynuna ip bağlayarak aşağı sarkıttıktan sonra, yukarı çektiği görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Görüntülerin devamında ise- çocuklardan biri kediyi iple yerlerde sürürken, diğerinin süpürge ile başına defalarca vurduğu görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada

Yaşları 18'in altında olduğu tahmin edilen 2 çocuğun yaptıklarını görenler, çocukların tedaviye ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukların kediye işkencesi kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA