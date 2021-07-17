Çocukların kediye işkencesi kan dondurdu!

Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bir evin çatısında kayda alınan ve 2 çocuğun bir kediyi çatıdan aşağı atması, sonrasında bir başka kediyi ise boynuna ip bağlayarak aşağı sarkıttıktan sonra, yukarı çektiği görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.
Görüntülerin devamında ise- çocuklardan biri kediyi iple yerlerde sürürken, diğerinin süpürge ile başına defalarca vurduğu görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.
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Yaşları 18'in altında olduğu tahmin edilen 2 çocuğun yaptıklarını görenler, çocukların tedaviye ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.