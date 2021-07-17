Karabük'te dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Komşuları ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice Düzduran özel bir hastaneye kaldırılırken kendini bıçaklayan Vedat Düzduran Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.