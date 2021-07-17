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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:54 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:59

Karabük'te dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük'te dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Karabük’te akşam saatlerinde eşiyle tartışan Vedat Düzduran, eşi Hatice Çetin Düzduran’ı çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü.

Karabük'te çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan koca, daha sonra kendini de bıçakladı.

Olay akşam saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Vedat Düzduran (43) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin Düzduran ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yığılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat Düzduran kendisini de bıçakladı.

KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Komşuları ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice Düzduran özel bir hastaneye kaldırılırken kendini bıçaklayan Vedat Düzduran Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, eşini bıçaklayan koca Vedat Özduran'ın tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Karabük'te dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı
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