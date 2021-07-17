Karabük'te dehşet! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Karabük'te çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan koca, daha sonra kendini de bıçakladı.
Olay akşam saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Vedat Düzduran (43) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin Düzduran ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yığılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat Düzduran kendisini de bıçakladı.
KOMŞULARI POLİSİ ARADI
Komşuları ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice Düzduran özel bir hastaneye kaldırılırken kendini bıçaklayan Vedat Düzduran Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.