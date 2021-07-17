Çölyak hastalarına yönelik ilk seminer düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü işbirlğinde, Atatürk Kültür Merkezinde Glütensiz Beslenme Eğitim Semineri, düzenledi.

Seminere, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesinden yetkililer ile Glütensiz beslenen vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Mine Taş'ın yaptığı seminer, Doç. Dr. Gülseren Özaktaş Serçek, Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Mammatlı, Türkiye'nin ilk glütensiz şefi olan Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Süleyman Engin, Hemşire Aziz Türk'ün konuşmaları ile devam etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sara Ayyıldız ise yaptığı konuşmasında, Mardin'de şuana kadar çölyak hastalarına yönelik bir çalışma yapılmadığını ve seminer ile bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Çölyak hastalığının toplumda çok bilinen bir hastalık olduğunu ifade eden Ayyıldız, "İlimizde yaşayan çölyak hastaları maalesef glütensiz gidalara ulaşmakta güçlük çekmekte ve çoğu zaman ulaşamamaktadırlar. Mardin'de glütensiz ürünlerin üreten herhangi bir imalathane bulunmamaktadır. Bundan dolayı işlenmiş gıdaların maliyeti yüksek olduğundan ailelerin bütçesi yetmediği bundan kaynaklı çölyak hastalarımız mağduriyet yaşamaktadır." dedi.

Ayyıldız, "Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak çölyak ailelerimizin yalnız olmadığını bu mağduriyeti gidermek adına projeler üreterek, bu hususta kalıcı çözümler yapmayı planlıyoruz." diye belirtti.

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmında çölyak hastalarının yaşadığı sorunlar dinlenerek çözüm yolları arandı.