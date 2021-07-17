Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Anlık olarak yaşanan deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde yaşanan sarsıntılar son depremler listesiyle kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Öte yandan "17 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları sarsıntıları hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…