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Giriş Tarihi: 17.7.2021 07:26

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Özellikle Ege bölgesi’nde peş peşe yaşanan depremlerle beraber son dönemde vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Bu noktada “17 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorular yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve tüm son dakika deprem haberleri…

Anlık olarak yaşanan deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm illerde yaşanan sarsıntılar son depremler listesiyle kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Öte yandan "17 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları sarsıntıları hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Temmuz AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?
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