AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: Deprem siyaset üstü bir konudur

TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, depremzedelerle yaptıkları toplantıda topluma yanlış ve yanıltıcı söylemlerde bulunduklarını ifade eden Nasır, "Deprem gibi siyaset üstü olması gereken önemli bir konuda, siyasi bir yaklaşımla İzmirli hemşerilerime ve kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

HÜKÜMET HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİ

Milletvekili Necip Nasır; "30 Ekim İzmir depreminden sonra hükümet, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeleri ve millet ile birlikte tek yürek halinde depreme müdahale etmiş, deprem travması yaşamış vatandaşlarımıza maddi manevi anlamda her türlü destek verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın bizzat talimat ve bilgileri dahilinde, Dünyaya ve toplumlara örnek olacak şekilde sosyal devletin gerekleri en iyi şekilde yapılmıştır ve yapılmaya da devam ediyor. İzmir Milletvekillerine, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İzmir'de proje alanlarını gezerken depremzede vatandaşlarımız hissiyatlarını dile getirerek, muhalefet partisinin mensubu olduklarını belirtip, bu başarılı çalışmalarından dolayı şahsında Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür etmektedirler. İzmir'deki bu başarıyı gölgelemek için bazı kesimler farklı söylem ve çalışmalar içine girmişlerdir. 25 Haziran 2021 Tarihinde, Bayraklıda İzmir Deprem Dayanışma Derneği'nde depremzedelerle toplantı yapan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; depremden zarar gören vatandaşlarla yaptığı konuşmada, hasar gören yapılar için, İzmir Büyükşehir Belediyesince Dünya Bankası ile sözleşmelerin yapılıp imzaların atılarak kredi alındığını, ancak bu sözleşmelerin 2 aydır Cumhurbaşkanımızca onaylanmadığını söylemiştir. Aynı toplantıda Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'de vatandaşlara Dünya Bankasından 330 milyon Dolarlık, 7.000-10.000 konut yapabilecek kredi aldıklarını, 2 aydır Cumhurbaşkanımızın önünde bekletildiğini ve bu krediyi onaylamadığını ifade etmiştir" diye konuştu.

KREDİ ANLAŞMASI İMZALANMADI

Konunun açıklığa kavuşması için, İzmir Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine soru önergesi verdiğini kaydeden Nasır; "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Bankasından aldığı söylenen kredinin akıbetini sordum. Söz konusu soru önergesinin basına ve kamu oyuna yansıması sonucu; Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame bir açıklama yaparak İzmir Depremi sonrası ile ilgili bir kredi anlaşması imzalanmadığını açıklamıştır. Deprem ve afetler gibi toplumun duyarlı olduğu, siyaset üstü bir konuda yapılan yanlış ve yanıltıcı açıklamalar deprem travması yaşamış vatandaşların mağduriyetini daha fazla artırmaktadır. Siyaset üstü deprem gibi önemli bir konuda siyasi bir yaklaşımla kamuoyuna yanlış ve provoke edici ve yanıltıcı bilgi verilmesini şiddetle kınıyor, yanlış ve yanıltıcı bu söylemleri, İzmirli hemşerilerim ve kamuoyunun taktirlerine bırakıyorum" dedi.