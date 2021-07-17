Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil İlçesinde bazı şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 85 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Bismil-Üçtepe mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarma timleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 143 adet (Roma Dönemine Ait olduğu değerlendirilen) sikke tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.