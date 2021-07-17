Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesine bağlı Selamet köyünde 4 Şubat'ta 16 yaşındaki Emine Karakaş, kuma olmayı kabul etmediği için kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuklu amcasının oğlu Aslan Karakaş tarafından başından silahla vurulmuş ve 138 gün süren yaşam mücadelesi sonunda yaşamını yitirmişti. Emine'nin ölümünden iki gün önce yakalanmasını vasiyet ettiği katil zanlısı Aslan Karakaş, önceki gün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Anne Nurcan Karakaş, "Eminem göremedi ama vasiyeti yerine geldi. Kızımı elimden alan katilin tutuklanması ciğerimin acısını bir nebze olsa da dindirdi. Kızım geri gelmeyecek ama onun cezaevinde çürüdüğünü görmek istiyorum. En kısa sürede kızımın mezarına giderek, katilinin yakalandığı müjdesini vereceğim" dedi. Ailesiyle birlikte İzmir'e göç ettiğini söyleyen anne Karakaş, "Kızımın benim gibi kuma olmasını istemiyordum. Bunu istemediğimiz için kızımı benden aldılar. Ciğerimi yakan o katil ve ailesiyle aynı havayı soluyamayız, aynı topraklarda yaşayamayız. Bu nedenle ailemi de alarak İzmir'e göç ettik" diye konuştu. Bu arada katil zanlısı Aslan Karakaş'ın ise ifadesinde, öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtığını öne sürdüğü öğrenildi.