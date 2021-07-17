Er meydanında kıran kırana mücadele

Kartepe Belediyesi'nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği 15'inci Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, Sarımeşe'deki Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda başladı. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonrasındaki ilk güreş organizasyonu olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'ne 33 başpehlivan ve 400'ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağladı. 13 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kıran kırana mücadeleye girdi. Etkinlikte konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün duamız kazasız belasız hayırlı bereketli müsabakalar izleyebilmek. Tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

ÜNLÜ PEHLİVANLAR KATILDI

Kırkpınar Baş Pehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar'da iki kez birinci olan Orhan Okulu başta olmak üzere Sermest Bulut, İsmail Erkal, Serhat Gökmen, Recep Kara, Nedim Gürel, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Hasan Cengiz, Kemal Karaboğa, Tanju Gemici, Hüseyin İyican, Ali Gökçen, Yıldıray Akın, Hasan Zeybek, Fatih Koyuncu, Mecit Yıldırım, Gökhan Arıcı, Hüseyin Gümüşalan, Murat Aydoğdu, Ahmet Kavakçı, Ümit Balata, Mehmet Kavakçı, Erkan Ertan, Arif Akın, Kaan Kaya, Ertuğrul Dağdeviren, Osman Aynur, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor güreşçisi, Kırkpınar'da üçüncü olan Faruk Akkoyun, Ali Rıza Kaya, Yalçın Öncül ve Mustafa Başdemir olmak üzere 33 başpehlivan mücadele ediyor.