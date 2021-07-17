Eski damat dehşeti Kayınvalidesini benzin döküp yaktı

Mersin
'in Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle gelişti. Özgür E. ile 2.5 yıl önce evlenen Berna D., eşinden şiddet gördüğü için bir süre önce boşandı. Fakat Özgür E. daha sonra Berna D.'yi ikna ederek aynı evde tekrar yaşamaya başladı. Ancak çiftin kavgaları bitmedi. Olay günü, 1.5 yaşındaki ve 6 aylık torunlarına bakmak için kızı Berna'nın evine giden Yasemin D., evin kapısının çalması üzerine kapıyı açtı. Eşiyle telefonda tartışarak içeri giren Özgür E., kayınvalidesiyle selamlaştıktan sonra elinde bulunan bir bidon benzini halının üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler arasında kalan Yasemin D.'nin yanmasını izleyen Özgür E., evde bulunan eski eşi Berna D.'yi de tehdit ederek "Seni de yakacağım" diyerek şiddet uyguladı. Annesi Yasemin D.'ye yardım edip, söndürmeye çabalayan Berna D.'nin de ayakları yandı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin D., tedavi altına alındı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Yasemin D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Özgür E. tutuklandı.
'BEN YANARKEN İZLEDİ'
Yaşadığı
olayı hasta yatağında anlatan Yasemin D., "Acılarım çok. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. Nasıl olduğunu anlayamadım. Kapı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. 'Ne yapıyorsun anne?' diye sordu, 'Evi topluyorum' dedim. Beraber içeriye doğru yürüdük. Bir baktım yere benzin döküyor. 'Ne yapıyorsun?' derken kibriti yakarak halının üstüne attı. Birden her yerim tutuştu. Her yerim yanmaya başladı. Ben yanarken hiçbir şey yapmadı, izledi" dedi.
'ÇIKARSA ABLAMI DA YAKAR'
Annesine refakat eden Selin D. (37) ise, "Bu adamın çıkmaması gerekiyor. Kendi öz evladının canına kast eden, öz evladını cayır cayır yakmaya çalışan bir canavar, başkasına neler yapmaz? Bu adam eğer çıkarsa kız kardeşim de çocukları elden gidecek" diye konuştu.