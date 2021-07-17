Eyüpsultan'da çöp poşeti imalatı yapan atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı

Eyüpsultan'daki yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.