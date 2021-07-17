Eyüpsultan'da çöp poşeti imalatı yapan atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı

Eyüpsultan'daki yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla köpüklü suyla müdahale etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.