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Giriş Tarihi: 17.7.2021 19:48

Eyüpsultan'da çöp poşeti imalatı yapan atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA
Eyüpsultan'da çöp poşeti imalatı yapan atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm katı sardığı yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Eyüpsultan'daki yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla köpüklü suyla müdahale etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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Eyüpsultan'da çöp poşeti imalatı yapan atölyede çıkan yangın kontrol altına alındı
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