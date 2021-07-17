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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Gaspçılara direndiler, 10’ar bin dolar ikramiye aldılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gaspçılara direndiler, 10’ar bin dolar ikramiye aldılar
Fatih'te döviz bürosunda çalışan iki motokurye, yanlarında bulunan 3 milyon lirayı teslimat noktasına götürdükleri esnada yollarını kesen gaspçıların saldırısına uğradı. Para dolu çantayı gözlerine kestiren gaspçılar, tekme ve yumruklarla saldırdıkları motokuryerlerin beklenmedik direnişiye karşılaşınca, istediklerini alamadan kaçarak gözlerden kayboldu. Canlarını siper ederek para dolu çantayı koruyan motokuryeler Mehmet Ziya Bedir ve Muhammed Akpınar, patronları tarafından 10'ar bin dolar ile ödüllendirildi. Bedir "Çanta bizim namusumuzdur, asla bırakmam" diye konuştu.
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Gaspçılara direndiler, 10’ar bin dolar ikramiye aldılar
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