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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:39 Son Güncelleme: 17.7.2021 15:40

Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da “zula evi” olarak kullanılan eve baskın yapan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri oturma odasına 7 parça hainde çöp poşetine doldurulmuş 6 kilogram uyuşturucu madde Bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada yemek masasına gizlenmiş, 100 gram kokain, 5 kutu 50 milim amonyak ve 7 adet mor uyuşturucu hap ile birlikte hassa terazi ele geçirildi. Asayiş Büro Ekiplerince gözaltına alınan karı koca iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında Merkez Mahallesi Kalkandelen Sokak'ta bir evde uyuşturucu zulası olduğu belirlendi. Konuyla ilgili gerekli izinleri alan ekipler hemen harekete geçti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca koç başıyla kapıyı açan ekipler evde arama yaptı.

YEMEK MASASINDAN ZEHİR ÇIKTI

Yapılan aramalarda evin oturma odasında çöp poşetlerine saklanmış 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Aynı oda içerisinde bulunan yemek masasında arama yapan ekipler masanın içine gizlenmiş halde 100 gram kokain 5 kutu 50 milimlik amonyak ve 7 adet mor renkli uyuşturucu madde ile birlikte hassas terazi ele geçirildi.

KARI KOCA DÜZCE'DE YAKALANDI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ele geçirilen evin Bilal Y. ve Özgül Y. çiftine ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Düzce'de oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis uyuşturucu maddelerin satışını yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!
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