Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

KARI KOCA DÜZCE'DE YAKALANDI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ele geçirilen evin Bilal Y. ve Özgül Y. çiftine ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Düzce'de oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis uyuşturucu maddelerin satışını yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.