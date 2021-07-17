Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında Merkez Mahallesi Kalkandelen Sokak'ta bir evde uyuşturucu zulası olduğu belirlendi. Konuyla ilgili gerekli izinleri alan ekipler hemen harekete geçti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca koç başıyla kapıyı açan ekipler evde arama yaptı.
YEMEK MASASINDAN ZEHİR ÇIKTI
Yapılan aramalarda evin oturma odasında çöp poşetlerine saklanmış 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Aynı oda içerisinde bulunan yemek masasında arama yapan ekipler masanın içine gizlenmiş halde 100 gram kokain 5 kutu 50 milimlik amonyak ve 7 adet mor renkli uyuşturucu madde ile birlikte hassas terazi ele geçirildi.
KARI KOCA DÜZCE'DE YAKALANDI
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ele geçirilen evin Bilal Y. ve Özgül Y. çiftine ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Düzce'de oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis uyuşturucu maddelerin satışını yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.