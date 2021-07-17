Türkiye'de dün 229 bin 582 Kovid- 19 testi yapıldı. 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu. Son 24 saatte 1 milyon 119 bin 95 doz aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi. Balıkesir yüzde 75'lik oranın üzerine çıkarak aşılama haritasında maviye ulaşan 5. il oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Memlekete gitmeden önce aile hekimine bir uğrayalım. Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım" dedi.