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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:21

Hırsızlığa girdi, uyudu kaldı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hırsızlığa girdi, uyudu kaldı!

Bursa’da işe gitmek için evden çıkan ve otomobilinin yanına gelen Mustafa Peker, otomobilinin kapısını açacağı sırada içerisinde birinin uyuduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay yerine gelen polis otomobilde uyuyan şahsın yanında hırsızlık amaçlı kullanılan malzeme çantası buldu.

Yıldırım ilçesi Erdoğan caddesinde bir sitede yaşayan Mustafa Peker, sabah işe gitmek için evden çıktı ve cadde üzerine park ettiği otomobilinin yanına geldi. O sırada içerde birini uyurken gören Peker şoke oldu. Adamı uyandırmadan önce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis uyandırdığı şahsın kimliğini sordu.

Adının Uğur K olduğu tespit edilen şahsın sorgulamasında herhangi bir suç kaydına rastlanamadı ancak, otomobilin içinde bulunan ve Uğur K'ya ait olan çantanın içerisinde hırsızlık olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polisin, "Ne yapıyorsun bu otomobilde" sorusuna Uğur K, "Uyumuş kalmışım" cevabını verdi. Polisler, şahsın otomobile hırsızlık amacıyla girdiğini ve o sırada uyuyup kaldığını düşünerek zanlıyı gözaltına aldı.

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Hırsızlığa girdi, uyudu kaldı!
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