Hırsızlığa girdi, uyudu kaldı!

Yıldırım ilçesi Erdoğan caddesinde bir sitede yaşayan Mustafa Peker, sabah işe gitmek için evden çıktı ve cadde üzerine park ettiği otomobilinin yanına geldi. O sırada içerde birini uyurken gören Peker şoke oldu. Adamı uyandırmadan önce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis uyandırdığı şahsın kimliğini sordu.

Adının Uğur K olduğu tespit edilen şahsın sorgulamasında herhangi bir suç kaydına rastlanamadı ancak, otomobilin içinde bulunan ve Uğur K'ya ait olan çantanın içerisinde hırsızlık olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polisin, "Ne yapıyorsun bu otomobilde" sorusuna Uğur K, "Uyumuş kalmışım" cevabını verdi. Polisler, şahsın otomobile hırsızlık amacıyla girdiğini ve o sırada uyuyup kaldığını düşünerek zanlıyı gözaltına aldı.