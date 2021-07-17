İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini yaşaması için kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, özenle hazırladıkları paketleri çocukların bulundukları mahallelere götürerek mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri hediyelerini alan ve büyük mutluluk yaşayan çocukların sevincini paylaştı.