İlk görevi Gaffar Okkan’ın anıtını ziyaret oldu

İzmir'den Diyarbakır'a atanan Emniyet Müdürü Aşkın, ilk olarak 24 Ocak 2001'de terör örgütü tarafından Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'un saldırıya uğradığı Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'na geldi.

Burada dua okuyan Dr. Aşkın ve beraberindekiler ardından Okkan'ın anıtına karanfil bıraktı. Aşkın, göreve başladığı kentte ilk ziyaretini Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü noktaya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu topraklar bize yurt olsun diye bin yıldır şehitler verdik. Gerektiğinde de vermeye devam edeceğiz. Milli birliğimizin demokrasimizin ülkemizin geleceğinin en önemli günlerinde biri olan 15 Temmuz'un 5'inci seneyi devriyesinde 15 Temmuz'u ve kahraman şehitlerimizi andık" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Aşkın, "Kadim ve güzel bir şehir. Ne kadar güzel söylemiş rahmetli şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Türkiye'nin güvenliğinin sigortası Diyarbakır. Bunun bilinciyle kent daha çok güvenli olsun, kentin çocukları huzurlu olsun. Bu kentin ve Türkiye'nin anneleri ile babaları çok daha huzurlu olsun. Terör ülkemizin gündeminden tümüyle düşsün. Uyuşturucuyla mücadelemiz öyle bir olsun ki hiçbir yavrumuz uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Sokaklarda huzur olsun. İnsanlar kendini güven içinde hissetsin diye bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları biraz daha öteye götürerek vatandaşımızı da kucaklayarak çalışmalarımıza başladık" dedi.