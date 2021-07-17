Isparta'da feci kaza! Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumları ağır olan Sibel Yıldırım ve Rukiye Yılmaz Şentürk Isparta'daki hastanelere sevk edilirken, Aras Şentürk, Ahmet Yıldırım, Deniz Şentürk ve Hüseyin Şentürk'ün tedavilerinin Eğirdir'de devam ettiği belirtildi.