Isparta'da feci kaza! Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Eğirdir'deki kaza, saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Karabağlar mevkisinde meydana geldi.
CİPLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Isparta'dan Konya istikametine seyir halindeki 06 DA 1780 plakalı cip, karşı yönden gelen 58 ABN 833 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumları ağır olan Sibel Yıldırım ve Rukiye Yılmaz Şentürk Isparta'daki hastanelere sevk edilirken, Aras Şentürk, Ahmet Yıldırım, Deniz Şentürk ve Hüseyin Şentürk'ün tedavilerinin Eğirdir'de devam ettiği belirtildi.