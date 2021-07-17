İstanbul'da korkunç olay! Çöp atmak isterken hayatından oldu!

Yabancı biri olduğunu düşünerek onlar da üzüldü. Babası yanına yaklaştı. Kendi çocuğu olduğunu fark edince dizlerine vurarak ağlamaya başladı. 'Zehram' diye ağlamaya başlayınca, annesi de geldi. Feryat figan içerisinde, yabancı biri olduğunu düşünürken kendi kızları olduğunu öğrendiler. Ambulansa bindirildiğinde çok kötü durumdaydı" dedi.