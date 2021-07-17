İsyan ettiren havuz problemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Mudanya
Belediyesi arasında 2010'da "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011'de açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca sportif amaçlı profesyonel hizmet verildi. 2016 yılında Mudanya Belediyesi
, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012 ila Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 Milyon 500 Bin TL ecrimisil talebinde bulundu. Yargılama süreci sonunda mahkeme, havuzun Mudanya Belediyesi'ne devrine ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 700 bin TL ecrimisil ödemesine karar verdi.
Aradan geçen 2 yıla rağmen tesisin kapıları çocuklara bir türlü açılmadı. Uzun süredir pandemi nedeniyle günlerini evlerde geçiren ve 1.5 yılın ardından havuz ile buluşma hayali kuran çocuklar Mudanya Belediyesi bünyesindeki havuzun kapalı olmasına isyan etti. Havuz içindeki şezlong, şemsiye ve kışın havuzun üstünü örtmek için kullanılan dev branda çürümeye bırakıldı. Havuzdan tek faydalanabilen ise martılar oldu. Çocukların bu isyanını duyan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise ilçe merkezindeki bir okulun bahçesine yarı olimpik ölçülerde portatif bir yüzme havuzu kurdu. Portatif havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar gerçek havuza kavuşacakları günü bekliyor.
NEDEN AÇMADINIZ
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, "2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. İçerisindeki her şey çürümeye terk edilmiş. Mudanya Belediyesi'ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum" diye konuştu.