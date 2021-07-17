İzmit Körfezi yeniden masmavi

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için yapılan ilk inceleme ve araştırmalar sonrasında, Kocaeli'nde gerçekleştirilen toplantıda 22 maddelik eylem planı açıklandı.8 Haziran günü Marmara'dan müsilajın temizlenmesi amacıyla top yekün bir çalışma başlatıldı. Kocaeli'nde havadan, denizden ve karadan yaklaşık 1 buçuk aydır devam eden çalışmalar, kısa sürede meyvesini verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görevli olan Muhammet Yurt, tarafından geçtiğimiz Perşembe günü çekilen fotoğraflar, yapılan çalışmaların ne derece etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da İzmit Körfez'nin fotoğraflarını "#Marmaradenizi'nde karadan, denizden ve havadan yapılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi 1 ay öncesine göre çok daha temiz ve sağlıklı bir hale getirildi" ifadeleri ile paylaştı. Fotoğrafların üzerinde verilen bilgilerde ise "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok", " Yapılan denetimlerler 175 işletme ve 112 gemiye 23.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 52 işletmenin faaliyetlerine son verildi", " Aynı kararlılıkla Marmara hepimizin diyerek eski haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.