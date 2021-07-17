İznik, genç doktorun ölümüne ağlıyor

Bursa
'da 10 yıl önce çalıştıkları hastanede tanışan ve evlenen genç sağlıkçılar Elif ve Semih Özdil'i ölüm ayırdı. İznik
Devlet Hastanesi'nde çalışan Uzman Dr. Semih Özdil geçirdiği kalp krizi sonra hayatını kaybetti.
Mesai saatlerinin dışında yürüyüş yapmayı çok seven Uz. Dr. Özdil'in önceki akşam saatlerinde yine uzun bir yürüyüşün ardından döndüğü evinde fenalaştığı öğrenildi. Eşine ilk müdahaleyi yapan hemşire Elif Özdil hemen 112'ye haber verdi. Genç doktor kalp krizi şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özdil, meslektaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özdil'in ani ölümü başta eşi ve mesai arkadaşları olmak üzere tüm İznik'i yasa boğdu. Özdil'in cenazesi İznik Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.