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Giriş Tarihi: 17.7.2021 18:02

Kaçakçılık polisinden etil alkol operasyonu: 4 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaçakçılık polisinden etil alkol operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir depoda 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki dışı sacla kaplı bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 bin 138 litre etil alkol ile çok sayıda plastik tank, arıtma makinesi, etiket ve bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık polisinden etil alkol operasyonu: 4 gözaltı
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