Kaçakçılık polisinden etil alkol operasyonu: 4 gözaltı

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 bin 138 litre etil alkol ile çok sayıda plastik tank, arıtma makinesi, etiket ve bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.