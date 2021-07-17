Kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonrası yakalandı

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen belediye ekipleri danaya sakinleştirici iğne ile müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yakalanan dana, sahibi Metin Çetintaş'a teslim edildi. Kurbanlığının sağ salim yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetintaş, öncelikle belediye ekiplerine ve kurbanının yakalanmasında emek veren herkese teşekkür etti.