Kaplumbağalar sizi ısırmak istemiyor

Muğla'da turizmin hareketlenmesiyle tatilci akını başladı. Caretta carettaların yoğun yaşadığı bölgelerden olan tatil cennetinde, DEKAMER tatilcilere tavsiyelerde bulundu. DEKAMER, "Yazın yüksek turizm sezonu başladı. Deniz kaplumbağaları ile turistler daha fazla karşılaşmaya başladı. Son yıllarda medyada fazlaca yer alan "kaplumbağa ısırdı" haberleri tekrar gündeme gelebilir. Bunun en büyük nedeni kaplumbağaların elle beslenmesi. Şunu hemen belirtelim; hiç bir yaban hayvanı kontrolsüz şekilde beslenmemeli." açıklamasını yaptı.

UZAKTAN SEVELİM

Deniz kaplumbağalarına karşı dikkatli yaklaşılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaban hayvanlarını beslemek çoğu zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor. Davranış değişimi, diyet değişimine bağlı sağlık sorunları, insan yoğun alanda bölge sahiplenme ve koruma çabasıyla gelişen stres ve agresiflik.⠀

İnsanın yoğun olduğu ortamda beslenmeye alışan kaplumbağalar o bölgeyi sahiplenip yiyecek beklentisi içinde oluyor, etrafında çok fazla insan olduğunda da çok basit ifadeyle "korkuyor" ve kendini koruma ihtiyacı hissediyor.

Deniz kaplumbağalarında şimdiye kadar bahsettiğimiz olumsuz etkileri defalarca gördük. Ayrıca insan yoğun alanda beslenmeye alışan kaplumbağalar göç etmiyor, taşıt trafiğinin ve balıkçılığın yoğun olduğu alanlarda kalarak ölümle sonuçlanan yaralanmaların sayısı artıyor.⠀

Ayrıca deniz kaplumbağalarının uysal hayvanlar olması nedeniyle son yıllarda fotoğraf çekmek ve sevmek amacıyla çok fazla "taciz edildiğini" de görüyoruz. Kaplumbağalar dahil tüm yaban hayvanlarını uzaktan sevelim"

REHABİLİTE EDİN

DEKAMER, caretta carettalara karşı duyarlı davranılması gerektiğini belirtti. DERKAMER, "Son olarak, bize çok sık gelen alın bu kaplumbağayı rehabilite edin taleplerinden bahsedelim. Öncelikle, yaşam alanı içinde sağlıklı bir bireyi yakalamak ve rehabilite etmek gibi bir yöntem izlemiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Bu nedenle bizi arayan kişiler bizden olumsuz yanıt alıyorlar.⠀

Ancak sınırlı sayıda vakada, hayvanı insandan koruma zorunluluğunun doğması ve hayvan üzerindeki insan kaynaklı aşırı stresi ortadan kaldırmak amacıyla özel ortamda kısa süre misafir etmek zorunda kaldık.⠀

Bizim hedefimiz yaralı ve hasta kaplumbağaları tedavi ederek doğal yaşama geri kazandırmak, sağlıklı bireyleri doğadan toplamak değil. Bu nedenle bizi kaplumbağayı rehabilite etmeye davet etmek yerine bölgede hayvanlara yönelik olumsuzlukları önlemeye çalışmanız en doğru yol.⠀

Unutmayın ki koruma altındaki hayvanlara uzman olmayan kişilerin müdahale etmesi, niyet ne olursa olsun beslemeye çalışması gibi davranışlar suçtur. Olumsuz uygulamaları alandaki sorumlu bakanlığa bildirmeniz gerekir.⠀

Doğada yarattığımız problemlerin çözümünü çoğu zaman sorunu halının altına süpürmekte buluyoruz. (örn. Alın bu kaplumbağayı rehabilite edin). Ancak problemi çözmek için sorunun kaynağının kaldırılması gerekir (örn. elle besleme yapmamak).⠀

Deniz kaplumbağalarının beslenmesi ve diğer merak ettiğiniz konularda bize tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.