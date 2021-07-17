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Giriş Tarihi: 17.7.2021

‘Katile inanmıyoruz, ağzından bir defa küfür işitmedik’

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Katile inanmıyoruz, ağzından bir defa küfür işitmedik’
Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i 13 Temmuz'da silahlı saldırıda şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesinde, "Bana küfretti" şeklindeki açıklamasına meslektaşları tepki gösterdi. İki çocuk babası Hasan Cevher ile birlikte görev yapan polisler ile şehit müdürü tanıyanlar, Cevher'in ağzından bir defa bile küfür duymadıklarını söyledi. Cevher, 13 Temmuz'da emri altındaki Polis Memuru Nasuh Çulcu tarafından emniyet binasında yemek yerken şehit edilmişti. İddiaya göre olay, Çulcu'nun, iki kadın polisi rahatsız ettiği için uyarılması, biriminin değiştirilmesi ve ardından silahının istenmesi sonrasında gerçekleşti. Çulcu tutuklanırken verdiği ifadesinde Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından ateş ettiğini söyledi. Çulcu'nun "tahrik indirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu da iddia edildi.
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‘Katile inanmıyoruz, ağzından bir defa küfür işitmedik’
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