Kayseri'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Kayseri- Malatya Karayolu'nun Kızıklı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan Doğan'ın kullandığı otomobil, şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardıma koştuğu kaza için jandarma 112, ve hava ambulansı sevk edildi. kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç sürücüsü Turan Doğan ve eşi Yıldız Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Yeşim Elgin(27), ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Erdoğan Elgin (30) ve 2 yaşındaki Bartu Kartal Ergin ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.