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Giriş Tarihi: 17.7.2021 16:26

Kayseri'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

Kayseri- Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. 5 kişinin bulunduğu otomobilde sürücü Turan Doğan ile eşi Yıldız Doğan hayatını kaybetti.

Kayseri- Malatya Karayolu'nun Kızıklı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan Doğan'ın kullandığı otomobil, şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardıma koştuğu kaza için jandarma 112, ve hava ambulansı sevk edildi. kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç sürücüsü Turan Doğan ve eşi Yıldız Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Yeşim Elgin(27), ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Erdoğan Elgin (30) ve 2 yaşındaki Bartu Kartal Ergin ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kayseri'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti
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