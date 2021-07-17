Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maçta; Bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak.
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.
BEYAZ TAKIM
34-Haydar Ali Yıldız
57-Hakan Ünsal
14-Faruk Atalay
25-Acun Ilıcalı
17-Tuncay Şanlı
11-Saffet Akyüz
42-Murat Kurum
7-Mevlüt Çavuşoğlu
20-Başak Ruso
KIRMIZI TAKIM
1- Cengiz Uzun
2-Emre Aşık
55-Sabri Sarıoğlu
3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu
7-Mehmet Aurelio
8-Aycan Yanaç
9-Chris Forsberg
2-Hüseyin Amcaoğlu
10-Ersan Saner
61-Mustafa Varank
10-Erhan Arıklı
12-Bülent Akın
6-Musa Suiçmez