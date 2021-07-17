Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!
Giriş Tarihi: 17.7.2021 16:07 Son Güncelleme: 17.7.2021 16:14

Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!

Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘’Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Kültür ve Spor Festivali kapsamında oynanacak ‘’Şöhretler Karması’’ maçının kadrosu belli oldu.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maçta; Bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.

BEYAZ TAKIM

1- Serdar Kulbilge

6-Hamit Altıntop

34-Haydar Ali Yıldız

57-Hakan Ünsal

14-Faruk Atalay

25-Acun Ilıcalı

17-Tuncay Şanlı

61-Süleyman Soylu

11-Saffet Akyüz

5-Mehmet Nuri Ersoy

4-Hüseyin Sertoğlu

42-Murat Kurum

7-Mevlüt Çavuşoğlu

20-Başak Ruso

KIRMIZI TAKIM

1- Cengiz Uzun

2-Emre Aşık

55-Sabri Sarıoğlu

3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu

7-Mehmet Aurelio

8-Aycan Yanaç

9-Chris Forsberg

2-Hüseyin Amcaoğlu

10-Ersan Saner

61-Mustafa Varank

10-Erhan Arıklı

12-Bülent Akın

6-Musa Suiçmez

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA