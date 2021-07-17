Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.

BEYAZ TAKIM

1- Serdar Kulbilge

6-Hamit Altıntop

34-Haydar Ali Yıldız

57-Hakan Ünsal

14-Faruk Atalay

25-Acun Ilıcalı

17-Tuncay Şanlı

61-Süleyman Soylu

11-Saffet Akyüz

5-Mehmet Nuri Ersoy

4-Hüseyin Sertoğlu

42-Murat Kurum

7-Mevlüt Çavuşoğlu

20-Başak Ruso