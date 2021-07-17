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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:43

Kız meselesinden kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kız meselesinden kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Güngören'de Tekstil işçisi Recep Y'u (19) ölümü, K.N.Ö'nün (16) yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un ilçelerinden Güngören'e bağlı Güneş Tepe Mahallesinde 7 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda tekstil işçisi olan Recep Y. yolda kavga ettiği kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Olay sırasında lise öğrencisi K.N.O(16) hafif şekilde yaralandı.


Recep Y.

Olaydan sonra polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırının hemen ardından Furkan Ö. polis tarafından yakalandı. Ardından sürdürülen operasyonlarda Doğan Ç.(18), Z.Y.(17), E.T.(17) ve Ahmet C.K.(19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca kriminal polis laboratuarına gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Furkan Ö., E.T., Ahmet C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Recep Y.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen kavgaya karışan Egemen Ü.' de önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Egemen Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Recep Y.

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Kız meselesinden kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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