Kocaeli’de bayram süresince 131 ekip 248 personel görev yapacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında "Trafik Kazalarını Önleme Planı" ve "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ile alakalı olarak, ilgili paydaşların katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin yol haritasının belirlendiği toplantıya Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, ilgili kurum müdürleri, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı trafik şube yetkilileri katıldı.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050'de "sıfır can kaybı" hedefine yönelik Türkiye Genelinde "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında valiliklere gönderilen kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazalarını Önleme" genelgeleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Türkiye Genelinde "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında Kocaeli'nde de Vali Seddar Yavuz başkanlığında Emniyet ve Jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde; polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturuldu. Vali Yavuz başkanlığında oluşturulan komisyon üyeleri "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı" ile "cep telefonu kullanımı" gibi konular sebebiyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına yönelik il genelinde güvenliğin arttırılması amacıyla çalışmalarına başladı.

131 EKİP 248 PERSONEL

Bayram tedbirlerini de kapsayan toplantıda konuşan Vali Yavuz: "Biliyorsunuz dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi trafik kazaları ve buna bağlı olarak can ve mal kayıplarıdır. Bu yüzden biz de istiyoruz ki, Trafik kazası sayısını ve en önemlisi de Trafik kazalarına bağlı gerçekleşen ölümleri azaltalım. Bunun için yoğun denetimler yapıyoruz. Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli bütün tedbirler alınmış olup, Trafik kazalarını önleme planlarımız kapsamında Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde bayram süresince ana arterler dâhil olmak üzere ilimizin farklı noktalarında 131 ekip 248 trafik personeli ile aralıksız hizmet verilecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakârlıklarla görev yapan emniyet müdürümüze ve emniyet çalışanlarımıza, jandarma komutanımız ve personeline, sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.