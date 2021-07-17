Kocaeli’nde havadan denetim

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz havadan trafik denetlemesi yaptı. Cengiz Topel Hava Limanından kalkan polis helikopteriyle havadan yapılan denetim öncesi açıklamalarda bulunan Yavuz'a İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu eşlik etti. Yavuz açıklamasında, "Buradan ikazımız sürücülerin hızlarına dikkat etmeleri. Uzun yoldan gelmenin yorgunluğu da kazalara neden oluyor. Her türlü ihtimali göz önüne alarak çalışmalarımızı yaptık. Bayram sonuna kadar denetimlerimiz sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı alkollü ve yorgun olarak yola çıkmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Son 20 yılda en büyük devrimlerinden bir tanesi ulaşım olanında yapılmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu da bu devrimin en büyük parçalarındandır. Ülkemizdeki kara yolları bugün Avrupa'nın çok önündedir" dedi.

LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM

Havadan denetleme öncesinde konuşan İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu, " Kurban Bayramında yola çıkacak olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sağ salim, kazasız belasız varmaları noktasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak bütün güzergâhlarımızda toplam 130 kilometrelik Devlet Kara Yollarında her 10 kilometreye düşecek şekilde arkadaşlarımız tertibat planladı. Yaklaşık 102 ekiple görev alacağız. Herkesin evine zamanında ulaştığı bir bayram geçireceğimizi temenni ediyoruz. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

YOĞUN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tipioğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz ise " Bayramlar vuslat günleridir. Dolayısıyla bayram günlerinin üzüntüye, kedere, ayrılıklara vesile olmaması için İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın eylem planlarıyla Türkiye'de trafik kazalarına bağlı yaralanmaları, ölümleri en aşağı seviyelere çekmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da bizim koordinasyonumuzda çok kıymetli emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, kara yolları birimlerimiz yoğun denetimler gerçekleştiriyor" dedi.

131 TRAFİK EKİBİ OLUŞTURDUK

Özellikle Kocaeli'ye baktığımız zaman yoğun tır trafiğinin olması, Türkiye'nin en büyük limanın burada olması ve dünyanın en büyük 14'üncü metropolünün dibinde olmamız ticaretin, sanayinin, birçok ekonomik faaliyetin buradan yürütülmesi trafik yükünün diğer şehirle kıyaslanmayacak ölçüde. Nitekim rakamlara baktığımızda neredeyse 200 milyona yakın araç geçişi olmuş. Bu rakamalar ülkemizde başka şehirlerle kıyaslanabilecek rakamlar değil. Buradaki trafik yoğunluğuna bağlık olarak polis ve jandarma teşkilatlarımız 131 trafik ekibi oluşturduk" dedi.

KAZALARIN YÜZDE 44'DÜ AŞIRI HIZDAN

Özellikle D-100 ve D-130 ile Kuzey Marmara Otoyolunda her 10 kilometrede bir sabit trafik ekibimiz var. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu hallerde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın diğer birimlerinden aktarma yapacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Havadan insansız hava araçlarıyla ve karadan sabit denetim ile hareketli devriyelerimizle trafik denetimini sağlayacağız. İlimizde yaşanan kazaların yüzde 44'dü aşırı hız ve kurallara dikkat etmemekten meydana geliyor" dedi.