Kurban Bayramı tarihleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini yayınlandı. Tatil planlarını yapan vatandaşlar ise, Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet resmi takvimi ile 2021 Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak sorularının yanıtını araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2020 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.