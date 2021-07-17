Kurbanlıklar merkeze indi

Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dört gözle beklediği Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kentin farklı noktalarında Hayvan satış yapmaya yapılıyor. Kentte besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için esnafla sıkı bir pazarlığa giriyor. Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 20-25 arasında bir artış oldu.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1500 liradan büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Kurban Bayramı'na bir günü kala besiciler, büyük emeklerle bakıp büyüttükleri kurbanlıkları satma telaşını girdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda, bazı alıcılar fiyatların pahalı olmasından şikayetçi oldu. Kurbanlık satan besiciler ise, yem fiyatlarının pahalı olduğunu ve buna bağlı olarak küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti.

Koyunların fiyatları Bin 400 ile 2 bin arasında fiyatları değişiyor. Koyunun canlı kilosu 23 lira, erkek toklu 29 lira. büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.