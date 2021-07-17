Mahkeme HDP’den ‘acele’ belge istedi: Delil niteliğindeki belgeler teslim edilmedi!

Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen terör olaylarına ilişkin aralarında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK'nın sözde yöneticilerinin de sanıkları arasında olduğu Kobani davası için 7 Ocak'ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince tensip tutanağı hazırlandı. Demirtaş'ın yanı sıra bazı sanıkların, ifadelerinde Kobani olaylarının fitilini ateşleyen sokağa çıkma çağrısının MYK kararıyla alındığını belirtmesi üzerine, söz konusu kararın işlendiği defter ve toplantı tutanaklarının HDP'den istenmesi için ara karar kuruldu. Mahkemece 7 Ocak'ta alınan bu kararın gereğinin yerine getirilmesi için HDP Genel Merkezi'ne yazı yazıldı. HDP'ye giden yazıda, MYK toplantısının nerede, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapıldığı bilgileri, ayrıca alınan kararların kaydedildiği defter ile tutanakların bir an önce dava dosyasına gönderilmesi istendi.

MAHKEMEDEN ACELE İBARELİ YAZI GÖNDERİLDİ

HDP mahkemenin istediği belgeleri 6 ay geçmesine rağmen göndermedi. 25 Haziran'da görülen davada mahkeme HDP'den istenen karar defteri ve toplantı tutanaklarının dava dosyasına gönderilmesi için yeniden ara karar kuruldu. 9 Temmuz'da ikinci kez HDP'ye gönderilen acele ibareli yazıda, daha önce de MYK tutanaklarının istendiği hatırlatılarak bu belgelerin hemen dava dosyasına kazandırılması istendi. Yazıda ayrıca 10 gün içinde cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı kaydedildi.