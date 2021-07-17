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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Mavi bayraklı plajlar tatilcileri bekliyor

AA
Mavi bayraklı plajlar tatilcileri bekliyor
Yaz turizminin gözde merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı plajlar turistleri cezbediyor. Bölgedeki Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci ve Bağırganlı plajları altın rengi kumu, berrak suyuyla ön plana çıkıyor. Kandıra'nın incisi olarak kabul edilen Kerpe Plajı, ilçeyi ziyaret edenler için önemli durakların başında geliyor.
Kerpe Mahallesinde bulunan Miço Koyu ise yaz sezonunda sadece kadınlara tahsis ediliyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde kumsala sahip Kumcağız Plajı da yaz sıcaklarından bunalanların aradığı adresler arasında yer alıyor.
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Mavi bayraklı plajlar tatilcileri bekliyor
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