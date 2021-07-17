Mehmet öğretmen, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

DİREKSİYON SINAVINDA GÖREVLİYDİ

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Ekmekci de dün hayatını kaybetti. Mehmet Ekmekci'nin kazanın yaşandığı gün bölgede sürücü adaylarına yönelik direksiyon sınavında görevli olduğu, direksiyon sınav komisyonu başkanı olduğu belirtildi. Mehmet Ekmekci'nin cenazesi morga konuldu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin, Mehmet Ekmekçi'ye çarptığı, sürücü ve yayanın yola savrulduğu ardından da motosikletin durağa çarptığı görüldü.