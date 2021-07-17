Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirterek, bin 500 hektar alanda etkili olan Mersin'deki yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Pembecik Mahallesi'nde 81 haneyi tedbiren boşaltıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. Tabi ki ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. Bir konut az hasarlı. Bazı seralarda da hasar olduğu tespitlerimiz var. Tarım arazilerindeki hasarlarla ilgilide tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Alanın tamamı yandı diyemeyiz. Yaklaşık bin 500 hektar alan etkilendi. Bir kısmı örtü yangını, yani alanın tamamı yandı diyemeyiz. Ama bin 500 hektar alanda hasar gözlemlenebiliyor. Yangının kaynağı, enerji nakil hattı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaları devam ediyor" dedi.

Havadan ve karadan 2 gündür aralıksız müdahale edilen yangına birçok ilden gelen arozöz, iş makinesi, su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale edildi. Bölgenin tamamen ormanlık ve yamaç bir yer olması nedeniyle müdahalede zorluk yaşanan yangında, insansız hava araçları da (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktardı.