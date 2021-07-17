Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure Günü ne zaman 2021?

Müslüman aleminin Hicri yılbaşı olarak kabul ettiği Muharrem ayı bu yıl Ağustos ayına tekabül ediyor. Bu ayın hangi gün başlayacağı, Zilhicce ne zaman bitiyor, Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorularıyla inceleniyor. Dinimizde önemli bir yeri olan Aşure Günü de aşure ne zaman yapılır sorusuyla araştırılıyor. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur sorusunun yanıtı haberimizde.
AŞURE AYI - MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Dini Günler Listesi Hicri takvime göre oluşturuluyor. Bu takvime göre, 11 Temmuz'da başlayan Zilhicce ayı 8 Ağustos'ta son bulacak. Muharrem ayı ise 9 Ağustos'ta başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem 18 Ağustos'a tekabül ediyor. Dolayısıyla 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem orucu Muharrem ayı içinde tutulur. Bu oruç dinimizde müstehab kabul edilir. Ayın başında, sonunda veya ortasında (13,14,15. Günler) oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudiler bu ayın 10'uncu gününde oruç tuttuğu için onlara benzememek adına tek başına 10. Gün oruç tutmamış, 10'uncu günden önceki gün oruca başlayıp bir sonraki gün orucu tamamlamıştır. Yani 9, 10, 11. Günlerde oruç tutmuş ve Müslümanların bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Yalnızca Aşure Günü oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Aşura ya da ashura olarak da bilinen Aşure Günü'nde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Aşura kelimesi Arapça'da "on" anlamına gelir. Muharrem ayının 10'uncu günü olması dolayısıyla bu isim verilir. Aşure günü yaşanan olaylar dolayısıyla bu günün çok özel ve kutsal olduğuna inanılır. Bu günde edilen dualar kabul olur, tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Allah katında daha çok rıza görür. Öte yandan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişi nedeniyle bu gün aynı zamanda yas günü kabul edilir. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.
AŞURE GÜNÜNDE YAŞANAN OLAYLAR NELER?
Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.