Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure Günü ne zaman 2021?

Müslüman aleminin Hicri yılbaşı olarak kabul ettiği Muharrem ayı bu yıl Ağustos ayına tekabül ediyor. Bu ayın hangi gün başlayacağı, Zilhicce ne zaman bitiyor, Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorularıyla inceleniyor. Dinimizde önemli bir yeri olan Aşure Günü de aşure ne zaman yapılır sorusuyla araştırılıyor. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur sorusunun yanıtı haberimizde.

AŞURE AYI - MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Dini Günler Listesi Hicri takvime göre oluşturuluyor. Bu takvime göre, 11 Temmuz'da başlayan Zilhicce ayı 8 Ağustos'ta son bulacak. Muharrem ayı ise 9 Ağustos'ta başlayacak.