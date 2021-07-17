"Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma”

Samsun Valiliği, yasakların kalkmasıyla izin verilen düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullananlara adli ve idari işlem yapılacağını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateşli silah kullanan kişiler hakkında adli veya idari işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.

Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacaktır" denildi. Bu çerçevede, tüm vatandaşları çok daha duyarlı olmaya davet edilerek "Mutluluğa kurşun sıkmayın" çağrısında bulunuldu.

GELECEĞİNİ KARARTMA

Silaha düşkünlüğü ile bilinen Karadeniz'in verimli ovası Çarşamba ilçesinde düğünlerde silah atma alışkanlığını minimuma indirmek çalışma başlatıldı. Özellikle köylerde yapılan düğünlere, jandarma tarafından "mutluluğa kurşun sıkma" tabelası asıldı. Çarşambanın Sahil Köyü Satlak Mahallesinde yapılan bir düğünde asılan tabelada, kırmızı zemin üzerinde 'mutluğa kurşun sıkma', 'geleceğini karartma' ifadesi yer alırken, silah resmi üzerinde kırmızı amblemle çizildi. Bilindiği gibi, ülkemizde geçmiş yıllar içinde birçok düğünde silah atılırken kan döküldüğü gelin ya da damadın vurulduğu basında yer almıştı.