Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Öğrenciler jandarma ile ders yaptı
Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:52

Öğrenciler jandarma ile ders yaptı

Öğrenciler jandarma ile ders yaptı

Öğrencilere yönelik olarak başlatılan “Telafide bende varım” etkinlikleri kapsamında,  Kocaeli’nde 11 okulun öğrencileri  “Bir derste Jandarmayla”  programında buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda, salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpları gidermek ve ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak amacıyla hayata geçirdiği "Telafide ben de varım "etkinlikleri devam ediyor. Yaz dönemini kapsayan ve 5 Temmuz'da başlayan etkinlikler kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan "bir derste Jandarmayla" faaliyeti, Jandarma sorumluluk alanında bulunan 11 okulda düzenlendi.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİNE BÜYÜK İLGİ

Jandarma Teşkilatının tanıtımının yapıldığı faaliyetlerde, öğrencilere trafik kuralları, teknoloji, suçtan korunma yolları konularında eğitim verildi. Çeşitli hediyelerin takdim edildiği öğrenciler, Jandarma'nın "Kor" isimli Arama Kurtarma Köpeğinin de gösterisini ilgiyle izledi. Çocuklar, arama kurtarma köpeğini severek, onunla bol bol fotoğrafta çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler jandarma ile ders yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA