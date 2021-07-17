Öğrenciler jandarma ile ders yaptı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda, salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpları gidermek ve ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak amacıyla hayata geçirdiği "Telafide ben de varım "etkinlikleri devam ediyor. Yaz dönemini kapsayan ve 5 Temmuz'da başlayan etkinlikler kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan "bir derste Jandarmayla" faaliyeti, Jandarma sorumluluk alanında bulunan 11 okulda düzenlendi.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİNE BÜYÜK İLGİ

Jandarma Teşkilatının tanıtımının yapıldığı faaliyetlerde, öğrencilere trafik kuralları, teknoloji, suçtan korunma yolları konularında eğitim verildi. Çeşitli hediyelerin takdim edildiği öğrenciler, Jandarma'nın "Kor" isimli Arama Kurtarma Köpeğinin de gösterisini ilgiyle izledi. Çocuklar, arama kurtarma köpeğini severek, onunla bol bol fotoğrafta çektirdi.