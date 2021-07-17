Otoyolda kabus! TIR alev alev yandı

Olay, 04.00 sıralarında Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çiftalan Mevkii'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2.5 kilometre kala mesafede meydana geldi. İddiaya göre, Necati Reis'nin kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü TIR, seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı durdurarak kupa ile dorseyi ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken TIR'ın dorse bölümü kullanılamaz hale geldi.