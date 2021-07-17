“Özel çocuklar” Boğaz'da keyif yaptı

Özel Eğitime ve Yardıma Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği ERAM, 1989 yılında kurulduğundan bu yana özel eğitime ve yardıma muhtaç çocuklar için çalışıyor. Pandemi döneminde evlere kapanan öğrenciler için çeşitli kurslar, spor aktiviteleri ve geziler düzenlenen dernekte, öğrencilere sosyalleşme anlamında kazanımlar sağlanıyor. Öğrencilerin toplum içine karışmaları ve davranış problemlerini en aza indirmelerini sağlamak istediklerini belirten Neslihan Son, "Böyle etkinlikler ve aktivitelerle öğrenciler İstanbul'u yani yaşadıkları yeri tanıyorlar. Aralarında daha önce hiç Boğaz'a gelmemiş çocuklar var. İnsanlarla ilişki kuruyorlar, iletişim anlamında bir sürü kazanımları oluyor" dedi.

TOPLUMUN FARKINDALIĞI ARTMALI

Derneğe kayıtlı 100'den fazla öğrenci olduğunu ama aktif katılımın bu tür aktivitelerle daha da arttığını ifade eden Son, şunları söyledi: "Amacımız özel gereksinimli bireylerin kendilerine yetebilen, mutlu, ailelerine ve çevrelerine faydalı birer birey olmalarını sağlamak. Yapabilecekleri kadar kendilerini geliştirsinler ve sosyal olsunlar, toplum içinde yer almaları bizim için çok önemli. Toplum olarak ne yazık ki özel gereksinimli bireylere karşı henüz farkındalık seviyesinde değiliz. Keşke onlara kucak açabilsek, onları aramıza alabilsek. İnşallah bu farkındalığı artıracağız ve bu çocuklar için çok daha iyi şeyler yapacağız."

ONLARI TANISANIZ, BAĞRINIZA BASARSINIZ

Derneğin öğrencilerinden Şilan'ın annesi Sema Aba, "5 çocuğum var, biri 28, biri de 24 yaşında olan iki büyük çocuğum zihinsel engelli. İkisiyle de yıllardır buraya geliyoruz. Sosyal olarak çok iyi oluyor, hem çocuklarımız hem de biz evliler bir araya geliyor ve kaynaşıyoruz. Çocuklarımızı sosyal ortamlara sokmamız lazım. İnsanların onlara alışması lazım, hepsi melek gibi çocuklar. Aslında onları tanısanız onlardan kaçmamanız gerektiğini anlarsınız. Hepsini bağrınıza basarsınız çünkü hepsi çok güzel çocuklar." şeklinde konuştu.

Özel öğrencilerden 24 yaşındaki Şilan, böyle bir geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Dernekte yapılan aktiviteleri de çok sevdiğini belirten Şilan, müzik kursu aldığını ve darbuka çaldığını söyledi.