‘Özel çocuklar’ın keyifli Boğaz turu

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM), özel çocuklar için düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 30 özel çocuk dün aileleriyle birlikte Boğaz turu yaptı. Üsküdar
Belediyesi'nin tahsis ettiği gezi teknesiyle Üsküdar-Beykoz arasında Boğaz turu yapan çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Daha önce de özel çocukları Çamlıca Kulesi'ne götüren Derneğin Başkanı Barış Özgüney, "Dernek olarak bütün amacımız özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızı mutlu etmek. Onları sosyal hayatla buluşturmak" dedi.