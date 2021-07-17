Özel harekât polisini karısı vurdu

Samsun
'un Tekkeköy
ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen olayda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrullah Çitil (31), evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı. Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil ise gözaltına alındı. Genç kadının kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığını ve kendisini darp ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasemin Çitil sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Genç kadının adliyeye götürülürken gözyaşı dökmesi dikkat çekti.