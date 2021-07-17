Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te yolcu minibüsüne silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.7.2021 21:13 Son Güncelleme: 17.7.2021 21:46

Pendik'te yolcu minibüsüne silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

DHA
Pendik'te yolcu minibüsüne silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Pendik'te seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda minibüsün şoförü Servet Karaaslan ağır şekilde yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı ve tedavi altına alındı. Olaya şahit olan bir vatandaş, "Önce şurada silah sesini duydum. Sonra minibüs sağa sola gitmeye başladı. Sonra 2-3 el daha silah sesi duydum. Sonra ön koltuktan bir kişi atladı. Kaçmaya başladı" dedi.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşandı. Reyhan Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Servet Karaaslan'ın kullandığı yolcu minibüsüne, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yol üzerinde bulunan ve içerisinde 3 kişi olduğu tespit edilen otomobilden ateş açıldı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen minibüs, kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Yine minibüste bulunan 1 yolcu da kazanın ardından hafif şekilde yaralandı. Silahla yaralanan Servet Karaaslan ve yolcu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Servet Karaaslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinden bilgi alan polis, saldırganlarla ilgili çalışma başlattı.

"SİLAH SESİNİ DUYDUM, SONRA MİNİBÜS SAĞA SOLA GİTMEYE BAŞLADI"

Olay sırasında çevrede bulunan Yasemin Tütü, "Önce şurada silah sesini duydum. Sonra minibüs sağa sola gitmeye başladı. Sonra 2-3 el daha silah sesi duydum. Sonra ön koltuktan bir kişi atladı. Kaçmaya başladı" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'te yolcu minibüsüne silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA