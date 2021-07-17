Pendik'te yolcu minibüsüne silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen minibüs, kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, saldırıda minibüsün sürücüsü Servet Karaaslan, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Yine minibüste bulunan 1 yolcu da kazanın ardından hafif şekilde yaralandı. Silahla yaralanan Servet Karaaslan ve yolcu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.