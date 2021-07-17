‘Pislikçiler’ yakalandı!

Kocaeli İzmit İlçesinde 07 Temmuz 2021 günü meydana gelen olayda, yaşlı bir vatandaşın yanına gelerek,'Amca yeleğin kirlenmiş' diyen ve bir yandan temizliyormuş gibi yapan 2 kişi, daha sonra hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli kişiler olay yerinden ayrıldıktan sonra ceplerini kontrol eden ve ceplerinde bulunan 12 cumhuriyet altını, bin 300 lira para ile 100 dolarının olmadığını gören vatandaş, soluğu poliste aldı.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri, olayı L.K ve T.T isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'da oldukları tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanan şüpheliler, Kocaeli'ne getirilerek yapılan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.