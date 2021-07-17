Polis memuru ve oğlu kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Karadine (34) ile oğlu Emir Çetin Karadine ve 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Antalya-Konya karayolu Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel mevkiinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Karadine yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Barışcan Çakıroğlu (27) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, polis memuru İsa Karadine'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, İsa Karadine'nin oğlu Emir Çetin Karadine ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişiyle diğer aracın sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ve yanındaki Elif Şahin ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emir Çetin Karadine de kurtarılamadı.